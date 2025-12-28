Новости
В Ростовской области за сутки потушили девять техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки потушили девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, за 27 декабря спасатели ликвидировали последствия четырех ДТП. На местах ЧП были задействованы 108 специалистов на 27 единицах техники.
Фото: МЧС РО
