В Морозовске столкновение двух автомобилей привело к травмам четырех человек

Фото: Госавтоинспекция РО

В Морозовске Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к травмам четырех человек. Инцидент произошел в ночь на 28 декабря.По предварительной информации, на улице Кирова водитель "Хендай" не предоставил преимущество в движении автомобилю "БМВ", что спровоцировало столкновение.В результате ДТП пострадали водитель южнокорейского автомобиля и его попутчик. Кроме того, ранения получили два пассажира "БМВ", сообщили в областной автоинспекции.Все пострадавшие были госпитализированы.