Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Морозовске столкновение двух автомобилей привело к травмам четырех человек

В Морозовске столкновение двух автомобилей привело к травмам четырех человек
В Морозовске Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к травмам четырех человек. Инцидент произошел в ночь на 28 декабря.

По предварительной информации, на улице Кирова водитель "Хендай" не предоставил преимущество в движении автомобилю "БМВ", что спровоцировало столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель южнокорейского автомобиля и его попутчик. Кроме того, ранения получили два пассажира "БМВ", сообщили в областной автоинспекции.

Все пострадавшие были госпитализированы.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.