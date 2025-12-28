Из-за порыва в центре в Ростове временно снижено давление водоснабжения
Из-за порыва в центре в Ростове временно снижено давление водоснабжения. Об этом проинформировала министр ЖКХ по Ростовской области Антонина Пшеничная.
Авария произошла на проспекте Кировский, 80/177 и улице Извилистая, 11. из-за этого давление снижено по следующим направлениям: по проспекту Кировскому от улицы Максима Горького до улицы Социалистической, по улице Большой Садовой от проспекта Кировского до проспекта Соколова, по улице Извилистая.
Восстановить нормальную подачу воды обещают 28 декабря до 20:00.