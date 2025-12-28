Фото: Дондей

Из-за порыва в центре в Ростове временно снижено давление водоснабжения. Об этом проинформировала министр ЖКХ по Ростовской области Антонина Пшеничная.Авария произошла на проспекте Кировский, 80/177 и улице Извилистая, 11. из-за этого давление снижено по следующим направлениям: по проспекту Кировскому от улицы Максима Горького до улицы Социалистической, по улице Большой Садовой от проспекта Кировского до проспекта Соколова, по улице Извилистая.Восстановить нормальную подачу воды обещают 28 декабря до 20:00.