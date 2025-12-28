Новости
В Ростовской области в последнюю дату росписи в 2025 году обменяются кольцами 85 пар

В Ростовской области в последнюю дату росписи в 2025 году обменяются кольцами 85 пар. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на главное управление ЗАГС.

В Батайске оказалось больше все пар, которые захотели зарегистрировать свои отношения в канун Нового года. В донской столице - 1 пара. В городах области - 26 брачующихся, в районах - 15 пар.

Отметим, что выбор влюбленных расписаться фактически под бой курантов многие находят очень романтичным. Добавим, что в последнюю красивую дату 2025 года зарегистрировали свои отношения около 400 пар.
Фото: Соцсети
