В Ростове возле дома Парамоновых заметили спецтехнику

В Ростове возле дома Парамоновых заметили спецтехнику. Кадрами поделились горожане утром 28 декабря.

На снимках видно, что к историческому зданию на Социалистической, 128 подъехал экскаватор. Вероятно, готовятся к предстоящим работам по сносу. Как ранее сообщала администрация Кировского района, дом 19-го века сильно разрушился с некоторых пор, поэтому его реставрация невозможна, только демонтаж. Глава района Наталия Симаченко отметила, что четырехэтажке грозит обрушение.

Предварительно, работы займут около трех месяцев. Там планируют построить пятизвездочный отель с сохранением исторического облика.

Отметим, что здание уже имело статус ОКН. Однако после многочисленных пожаров, еще при сити-менеджере Алексее Логвиненко, с него сняли охранный статус.
Фото: DonDay
