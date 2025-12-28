Фото: DonDay

С вечера 27 декабря на Дону уничтожили 17 БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, 15 дронов перехватили с 20:00 по 23:00 и еще два - в ночь на 28 декабря. Всего над регионами РФ за минувшую ночь перехватили 25 беспилотных летательных аппаратов.