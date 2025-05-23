В Ростовской области объектами культурного наследия признали 24 кургана

Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области.

В Ростовской области несколько курганов признали объектами культурного наследия. Об этом рассказали в региональном комитете по охране ОКН.Объекты признали в Каменском районе региона: «Грунтовый могильник «Горушка», «Курган «Бамбетов I», «Курган «Верхнеговейный III», «Курган «Грачик V», «Курган «Гусев I», «Курган «Самбуров I», «Курган «Самбуров III», «Курган «Среднеговейный I», «Курган «Харьковка II»; «Курган «Южный I», «Курганная группа «Сибилёв II» (2 кургана)», «Курганная группа «Старо-Станичный II» (5 курганов)», «Курганная группа «Таловый I» (4 кургана)», «Курганная группа «Топкий II» (2 кургана)», «Селище № 20 (по отчёту С. А. Плетнёвой)».Отметим, что курганные комплексы – это скопления курганов, представляющих собой погребальные сооружения насыпи из земли или камня.