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В Ростовской области объектами культурного наследия признали 24 кургана

В Ростовской области объектами культурного наследия признали 24 кургана
В Ростовской области несколько курганов признали объектами культурного наследия. Об этом рассказали в региональном комитете по охране ОКН.

Объекты признали в Каменском районе региона: «Грунтовый могильник «Горушка», «Курган «Бамбетов I», «Курган «Верхнеговейный III», «Курган «Грачик V», «Курган «Гусев I», «Курган «Самбуров I», «Курган «Самбуров III», «Курган «Среднеговейный I», «Курган «Харьковка II»; «Курган «Южный I», «Курганная группа «Сибилёв II» (2 кургана)», «Курганная группа «Старо-Станичный II» (5 курганов)», «Курганная группа «Таловый I» (4 кургана)», «Курганная группа «Топкий II» (2 кургана)», «Селище № 20 (по отчёту С. А. Плетнёвой)».

Отметим, что курганные комплексы – это скопления курганов, представляющих собой погребальные сооружения насыпи из земли или камня.
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области.
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