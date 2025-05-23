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В Волгодонске нетрезвый мужчина бросался на прохожих с топором

В Волгодонске нетрезвый мужчина бросался на прохожих с топором

В Ростовской области зафиксирован инцидент: нетрезвый гражданин размахивал топором, представляя угрозу для окружающих. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

Инцидент произошел поздно вечером 22 мая в Волгодонске, на улице Курчатова, где некий мужчина начал агрессивно преследовать прохожих с топором. По словам очевидцев, поведение местного жителя указывало на сильное алкогольное опьянение, он выкрикивал угрозы в адрес всех.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя порядка. Им оказался 58-летний житель Волгодонска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, как подтвердили в ГУ МВД по Ростовской области. К счастью, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений.

- В данный момент проводится тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе главка.
Фото: нейросеть
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