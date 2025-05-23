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В Азове поймали вандала, который повредил более десяти автомобилей. Об этом 23 мая проинформировали в региональном управлении МВД.Преступником оказался 48-летний гражданин, проживающий в этом городе. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Вероятно, мужчине предъявят обвинения по уголовной статье.Инцидент произошел ночью 23 мая. Очевидцы сообщили, что пострадали 18 машин. Двенадцать из них были повреждены во дворе домов на Красноармейском переулке, 76, и улице Ленинградской, 86. На видеозаписях с камер наблюдения можно увидеть человека, причастного к происшествию.Еще шесть автомобилей с проколотыми шинами обнаружили сегодня утром во дворе на улице Ленина и проспекте Зои Космодемьянской.