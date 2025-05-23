Фото: Госавтоинспекция РО

Под колеса легковушки в Ростовской области попала 17-летняя девушка. Данное происшествие случилось 22 мая в Таганроге в светлое время суток.Приблизительно в 11:30 утра, 36-летняя автоледи, находясь за рулем автомобиля марки "Nissan X-Trail", ехала по 1-му Новому переулку вблизи строения под номером 12-Б. В этот момент юная особа, в возрасте 17 лет, переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором. Управляющая транспортным средством не обратила внимания на идущего пешехода и не сумела избежать удара. В конечном итоге, машина совершила наезд на девушку.Согласно данным, полученным от Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. На месте происшествия пострадавшей была оказана неотложная медицинская помощь.