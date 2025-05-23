Водитель легковушки влетел в частный дом в Красном Сулине

Фото: Забор Красный Сулин

В Красном Сулине Ростовской области в ночь на 23 мая случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на частный дом.Как сообщил хозяин дома, автомобиль врезался в строение № 22 по улице Ворошилова. В результате столкновения машина вылетела с дороги, повредив при этом дерево, фонарный столб, разбив окно и повредив цветы.Очевидец происшествия сообщил, что в автомобиле находились нетрезвые мужчина и женщина из Гуково. У водителя были заметны повреждения на лице, но, по всей видимости, он не стал обращаться за медицинской помощью.В региональном отделении ГИБДД не было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.