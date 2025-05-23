Электромоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области при опрыскивании поля

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Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки электромоторного самолета в Ростовской области. Утром 23 мая самолет СП-30 сел в поле в хуторе Донском в Орловском районе.Как сообщает DonDay со ссылкой на собственный источник, жёсткая посадка произошла во время авиационно-химических работ. Самолёт опрыскивал сельскохозяйственные культуры и при посадке не смог приземлиться штатно.К счастью, никто не пострадал. Воздушное судно уже убрали с места инцидента.