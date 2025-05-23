В Ростовской области на шахте «Ростовской» не устранили нарушения правил безопасности

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В Ростовской области на шахте «Ростовской» не устранены нарушения правил безопасности и антитеррористической защиты. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Росгвардии региона.Шахта расположена в городе Гуково, на улице Трамвайной. В октябре 2024 года на предприятии была проведена проверка, которая выявила 22 нарушения. Руководство шахты получило предписание об их устранении, но спустя полгода ситуация не изменилась.Сотрудники шахты продолжают работать с нарушениями требований безопасности и антитеррористических мер.Важно отметить, что шахта «Ростовская» находится в процессе банкротства. В январе 2025 года её недвижимость была выставлена на торги за 21 миллион рублей. Однако до сих пор ни оборудование, ни земельные участки шахты не были проданы.Возможно, именно поэтому руководство шахты не торопится устранять выявленные нарушения. Тем не менее специалисты государственного контроля наложили штраф на руководство ООО «Шахта Ростовская» за несоблюдение требований.