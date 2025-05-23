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В Азове Ростовской области неизвестный проколол шины более 10 автомобилям

В Азове Ростовской области неизвестный проколол шины более 10 автомобилям
В городе Азове Ростовской области в ночь на 23 мая неизвестный проколол шины более 10 автомобилям.

По словам местных жителей, всего пострадали 18 автомобилей. На видеозаписях с камер наблюдения удалось разглядеть мужчину, который совершил порчу имущества. Записи уже изучили сотрудники полиции.

В местном отделении полиции сообщили, что на данный момент зарегистрировано четыре заявления от владельцев повреждённых машин.

Полиция ведёт поиски подозреваемого. Если его найдут и докажут вину, ему могут грозить штраф, административный арест до трёх месяцев или лишение свободы до двух лет.
Фото: соцсети
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