В Азове Ростовской области неизвестный проколол шины более 10 автомобилям
В городе Азове Ростовской области в ночь на 23 мая неизвестный проколол шины более 10 автомобилям.
По словам местных жителей, всего пострадали 18 автомобилей. На видеозаписях с камер наблюдения удалось разглядеть мужчину, который совершил порчу имущества. Записи уже изучили сотрудники полиции.
В местном отделении полиции сообщили, что на данный момент зарегистрировано четыре заявления от владельцев повреждённых машин.
Полиция ведёт поиски подозреваемого. Если его найдут и докажут вину, ему могут грозить штраф, административный арест до трёх месяцев или лишение свободы до двух лет.