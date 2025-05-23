В Азове Ростовской области неизвестный проколол шины более 10 автомобилям

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В городе Азове Ростовской области в ночь на 23 мая неизвестный проколол шины более 10 автомобилям.По словам местных жителей, всего пострадали 18 автомобилей. На видеозаписях с камер наблюдения удалось разглядеть мужчину, который совершил порчу имущества. Записи уже изучили сотрудники полиции.В местном отделении полиции сообщили, что на данный момент зарегистрировано четыре заявления от владельцев повреждённых машин.Полиция ведёт поиски подозреваемого. Если его найдут и докажут вину, ему могут грозить штраф, административный арест до трёх месяцев или лишение свободы до двух лет.