Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области новые заболевшие коронавирусом выявлены в 28 городах и районах

В Ростовской области новые заболевшие коронавирусом выявлены в 28 городах и районах
На Дону за последние сутки коронавирус подтвердился у 152 человек. Большинство новых заболевших по-прежнему регистрируется в Ростове.

В донской столице положительный результат теста на COVID-19 получили 58 местных жителей. На втором месте по новым заболевшим находится город Шахты. Там заразились 17 человек.

В Аксайском районе на 10 пациентов стало больше, в Новошахтинске – на девять, в Белокалитвинском районе – на семь.
В Багаевском, Зерноградском районах, Волгодонске, Гуково, Зверево, Новочеркасске статистику пополнили четыре человека.
В Азовском, Красносулинском, Октябрьском районах и Батайске по трое инфицированных.

В Донецке и Каменске-Шахтинском по два новых пациента.

По одному случаю за последние сутки зарегистрировано в Весёловском, Егорлыкском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Тарасовском, Усть-Донецком, Целинском районах, в Азове и Таганроге.

Всего, по данным на 17 июня, в регионе 7951 случаев заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 72 человека. Выздоровели 3320 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове распространение коронавируса коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.