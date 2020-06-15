В Ростовской области новые заболевшие коронавирусом выявлены в 28 городах и районах
На Дону за последние сутки коронавирус подтвердился у 152 человек. Большинство новых заболевших по-прежнему регистрируется в Ростове.
В донской столице положительный результат теста на COVID-19 получили 58 местных жителей. На втором месте по новым заболевшим находится город Шахты. Там заразились 17 человек.
В Аксайском районе на 10 пациентов стало больше, в Новошахтинске – на девять, в Белокалитвинском районе – на семь.
В Багаевском, Зерноградском районах, Волгодонске, Гуково, Зверево, Новочеркасске статистику пополнили четыре человека.
В Азовском, Красносулинском, Октябрьском районах и Батайске по трое инфицированных.
В Донецке и Каменске-Шахтинском по два новых пациента.
По одному случаю за последние сутки зарегистрировано в Весёловском, Егорлыкском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Тарасовском, Усть-Донецком, Целинском районах, в Азове и Таганроге.
Всего, по данным на 17 июня, в регионе 7951 случаев заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 72 человека. Выздоровели 3320 пациентов.