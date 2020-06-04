Новые случаи коронавируса выявлены в 28 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 28 муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве региона 9 июня.Наибольшее количество заболевших по-прежнему регистрируется в донской столице. В Ростове число инфицированных стало больше на 64 человека. На втором месте находится город Донецк. Там за последние сутки диагноз подтвердился у 18 человек. В Новошахтинске на 15 пациентов стало больше.В Мясниковском районе 12 заражённых за последние сутки, в Октябрьском районе – восемь, в Новочеркасске – семь.По шесть новых больных в Азовском и Аксайском районах. В Белокалитвинском, Миллеровском районах и городе Батайске - по пять новых случаев.В Гуково и Зерноградском районе диагноз подтвердился у четырёх местных жителей. В Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах и в Азове по три новых пациента.В Волгодонске на двух заболевших стало побльше. В Зверево, Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Обливском и Неклиновском районах по одному новому случаю.Напомним, всего в Ростовской области за последние сутки диагноз подтвердился у 187 человек. По состоянию на утро 9 июня в регионе 6542 заболевших. Скончался 51 человек.