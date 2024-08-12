В Ростовской области неизвестный расстрелял дворовую собаку

Фото: Дондей

В городе Новочеркасске неизвестный выстрелил из винтовки в дворового пса. Об этом 12 августа сообщает информационный портал Donday.ru.Пес Бублик был популярным дворовым жителем. За ним ухаживали местные, поили и кормили его. В один день собаку в ужасном состоянии заметила жительница двора. Она увидела искалеченное животное в луже крови. Девушка тут же обратилась за помощью к волонтерам.- Более года назад мы спасали мать этого пса, она была сбита машиной. Полгода мы боролись за ее жизнь, и собаку удалось выходить. Недавно поступил звонок от девушки: якобы снова на дороге сбили собаку. На месте я понял, что раны огнестрельные, - рассказывает Илья Рафаильевич.Бублику вкололи обезболивающее и сделали рентген. Выяснилось, что у пса раздроблена тазовая кость. Кроме того, в лапе у него обнаружили пулю от мелкокалиберной винтовки. Ветеринары приняли решение экстренно оперировать пострадавшего.- Была проведена операция, которая длилась больше часа. Ветеринары поставили штифты, а кость выпрямили, - добавил руководитель.К счастью, операция прошла успешно. Животное передали в приют, где за ним продолжили ухаживать. Несмотря на тяжелое ранение, во время реабилитации Бублик много активничал. Во время одного из прыжков он неудачно приземлился. Как результат - вылетевшие штифты и сдвинувшаяся кость. Пса положили на повторную операцию.- Вернули кость и штифт на место. Сейчас его состояние хорошее, пес снова начал кушать и бегать. Необходимое лечение получает, - рассказал Илья Рафаильевич.Сейчас Бублик проходит повторную реабилитацию. Местные очень переживают и надеются, что пес найдет себе любящих хозяев.