В Ростовской области нашли живым пропавшего 35-летнего мужчину

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В станице Кривянской Ростовской области спустя почти три недели найден живым 35-летний мужчина. Алексей Слепков пропал без вести 5 октября.В тот день Алексей вышел из дома и не вернулся. Его близкие начали самостоятельные поиски, но все усилия оказались тщетными. Тогда они обратились за помощью в полицию и к местным волонтерам.К счастью, через 17 дней Алексей был найден живым и здоровым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он находится в окружении близких.