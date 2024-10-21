Анастасия Костенко проводила дочек в нулевой класс

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Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко отправила дочерей в нулевой класс. Публикация появилась 21 октября.Анастасия совместно с мужем Дмитрием Тарасовым провожают Еву и Милану в подготовительный класс. Молодая мама собрала девочкам портфели и нарядила в форму. Там Ева и Милана проведут год. Уже в следующем году они пойдут в первый класс.- С началом учебного года в нулевом классе, малышки мои. Как быстро вы выросли, - пишет Анастасия.Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она обрела большую известность после победы в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году они поженились с футболистом Дмитрием Тарасовым. В браке у них появились четверо детей.