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Без вести пропавшего 38-летнего мужчину в Шахтах нашли живым
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В Волгограде пропал 23-летний боец СВО из Ростовской области
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Теплую погоду прогнозируют в Ростове на последних сентябрьских выходных
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Губернатор Ростовской области: В небе над Ростовской областью уничтожены еще два
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В Ростовской области на сутки изменится расписание пригородных поездов
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Экспертно-судейская комиссия официально признала ошибку арбитра на матче «Ростов» - «Динамо»
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В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Максима Горького
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Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями удивительного явления — радужного облака
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Внедорожник упал на ростовского каскадера во время очередного трюка
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В Красном Сулине школьников перевели на дистанционное обучение из-за ремонта крыши