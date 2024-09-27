Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Без вести пропавшего 38-летнего мужчину в Шахтах нашли живым

Без вести пропавшего 38-летнего мужчину в Шахтах нашли живым
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.