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В Ростове нашли живым пропавшего без вести 78-летнего мужчину

В Ростове нашли живым пропавшего без вести 78-летнего мужчину
В Ростове был найден живым 78-летний мужчина, пропавший без вести. Близкие Гумера Хайруллина ничего о нем не слышали с 14 июня.

В тот день мужчина вышел из дома и больше не возвращался. Родные пенсионера сначала искали его своими силами. Когда они поняли, что самостоятельно не справятся, то обратились за помощью. К поискам присоединились полицейские, волонтеры и добровольцы. Чуть позже фотографию мужчины стали размещать СМИ.

Спустя 10 дней мужчину удалось найти. Он сейчас находится с родными. Его безопасности и здоровью больше ничего не угрожает.
Фото: ЛизаАлерт
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