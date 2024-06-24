В Ростове нашли живым пропавшего без вести 78-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове был найден живым 78-летний мужчина, пропавший без вести. Близкие Гумера Хайруллина ничего о нем не слышали с 14 июня.В тот день мужчина вышел из дома и больше не возвращался. Родные пенсионера сначала искали его своими силами. Когда они поняли, что самостоятельно не справятся, то обратились за помощью. К поискам присоединились полицейские, волонтеры и добровольцы. Чуть позже фотографию мужчины стали размещать СМИ.Спустя 10 дней мужчину удалось найти. Он сейчас находится с родными. Его безопасности и здоровью больше ничего не угрожает.