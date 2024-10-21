Под Ростовом мужчина сжег машину коллеги из-за конфликта

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области мужчина поджег машину своему коллеге. Информацию об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 21 октября.В отдел МВД по Белокалитвинскому району 15 октября обратился местный житель о возгорании своего автомобиля. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что Газель подожгли.Владелец автомобиля рассказал сотрудникам, что он не местный. Приехал в Белую Калитву на заработки. Проживает он в отеле и поэтому машину оставил неподалеку. В тот день от отлучился по делам. И когда вернулся, увидел, что его машина полностью сгорела.Через некоторое время, полицейские задержали 37-летнего мужчину. Это оказался коллега потерпевшего. По данным следствия, за день до происшествия, подозреваемый и потерпевший сильно поругались на работе.После рабочего дня 37-летний мужчина решил выпить. После чего он отправился на разговор со своим обидчиком, но того не оказалось на месте. Тогда мужчина решил отомстить коллеге. Изначально он хотел порезать колеса его машины, но вспомнил, что у него с собой есть бутылка растворителя. Облив бампер и колеса машины, он попытался поджечь ее. Но почему-то Газель не загорелась. Тогда подозреваемый поджег пустую бутылку с растворителем и кинул ее в машину. За считанные секунду пламя охватило весь автомобиль. Убедившись в содеянном мужчина скрылся с места преступления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.