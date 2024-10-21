Фото: соцсети

Певица из Дагестана попала в жесткое ДТП в Ростовской области. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях Хавы Газаховой.Девушка выступала в Ростове на свадьбе. Ночью 20 октября она возвращалась в Дагестан вместе с братом Шарипом. Однако по дороге они попали в аварию. Автомобиль, в котором находилась певица, превратился в груду металлолома. В результате ДТП Хава и ее брат получили травмы.- Хава жива, лежит в реанимации, - говорится в сообщении в соцсетях дагестанской певицы.В Госавтоинспекции Ростовской области пока не комментировали ДТП.