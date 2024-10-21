17-летний парень из Ростовской области уехал поступать в вуз и потерял память

Фото: Rostov.ru

Житель Ростовской области уехал поступать в столичный вуз и потерял память. О произошедшем рассказали в региональном Минздраве.Спустя какое-то время парень пропал на несколько дней. Его нашли с документами в другом городе. Молодой человек самостоятельно уехал на электричке. Однако этот момент он просто не помнил. Напуганный местный житель ринулся в больницу, чтобы узнать, что с ним происходит.Для этого врачи провели ему 12-часовой ЭЭГ-мониторинг с записью дневного сна и другие обследования. Эпилетиформной активности выявлено не было. При чтении книги на ЭЭГ выявлены короткие диффузные разряды эпилептиформной активности (такое может наблюдаться почти у 80% людей).Пациенту выписали лечение и дали рекомендации по образу жизни. Больше потерей памяти парень не страдал.