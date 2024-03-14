В Ростове нашли пропавшего 80-летнего мужчину живым

Фото: Лиза Альтер

В Ростове-на-Дону исчезнувшего 80-летнего мужчину удалось обнаружить в живых. Было ничего неизвестно о местонахождении Владимира Ротанова с утра 13 марта.В указанный день пенсионер отправился в неизвестном направлении. С близкими он долго не выходил на связь и те забили тревогу. Поскольку у Владимира могла быть проблема с памятью и возможно потребовалась медицинская помощь. Родственники немедленно обратились в полицию, а также подключили к поискам волонтеров.Только вечером 13 марта стало известно, пропавший пенсионер нашелся живым. Информация о том, где он находился продолжительное время, не разглашается.