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В Ростове нашли пропавшего 80-летнего мужчину живым

В Ростове нашли пропавшего 80-летнего мужчину живым
В Ростове-на-Дону исчезнувшего 80-летнего мужчину удалось обнаружить в живых. Было ничего неизвестно о местонахождении Владимира Ротанова с утра 13 марта.

В указанный день пенсионер отправился в неизвестном направлении. С близкими он долго не выходил на связь и те забили тревогу. Поскольку у Владимира могла быть проблема с памятью и возможно потребовалась медицинская помощь. Родственники немедленно обратились в полицию, а также подключили к поискам волонтеров.

Только вечером 13 марта стало известно, пропавший пенсионер нашелся живым. Информация о том, где он находился продолжительное время, не разглашается.
Фото: Лиза Альтер
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