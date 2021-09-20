В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую месяц назад
В Ростовской области спустя месяц нашли живой 48-летнюю женщину, пропавшую без вести. Наталья Гриневич не выходила на связь с родными с 20 августа.
В тот день женщина ушла из дома в Красносулинском районе. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Родственники пытались разыскать Наталью самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к СМИ.
Поиски продолжались больше месяца. Наконец Наталью Гриневич нашли живой. Об этом 22 сентября сообщили в волонтерских отрядах. Где пропавшая находилась все это время, неизвестно.