В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести женщину
В Ростовской области без вести пропавшую женщину нашли живой. 33-летняя Евгения Чуканова несколько дней не выходила на связь с родными.
18 сентября пропавшая вышла из дома своих родителей в хуторе Почтовом Красносулинского района. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Родные тут же забили тревогу - женщина некоторое время страдала депрессией. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Вечером 20 сентября Женя наконец включила телефон, и ее супруг смог ей дозвониться, сообщил DonDay Шахты. Как выяснилось, женщина находилась у знакомой в Аксае. Сейчас муж забрал ее домой.