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В Ростовской области нашли живой дезориентированную бабушку, пропавшую без вести

В Ростовской области нашли живой дезориентированную бабушку, пропавшую без вести
В Ростовской области нашли живой 76-летнюю женщину, не ориентирующуюся на местности. Светлана Комбаева не выходила на связь с родными с 24 мая.

В то утро женщина ушла из своего дома в Батайске и с тех пор не вернулась. Бабушка легко могла заблудиться недалеко от дома. А если она забрела в чужой район, то точно не смогла бы найти дорогу обратно самостоятельно. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

К вечеру следующего дня Светлану Комбаеву нашли живой.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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