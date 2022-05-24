В Ростовской области нашли живой дезориентированную бабушку, пропавшую без вести
В Ростовской области нашли живой 76-летнюю женщину, не ориентирующуюся на местности. Светлана Комбаева не выходила на связь с родными с 24 мая.
В то утро женщина ушла из своего дома в Батайске и с тех пор не вернулась. Бабушка легко могла заблудиться недалеко от дома. А если она забрела в чужой район, то точно не смогла бы найти дорогу обратно самостоятельно. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
К вечеру следующего дня Светлану Комбаеву нашли живой.