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В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 17-летнюю девушку

В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 17-летнюю девушку
В городе Волгодонске Ростовской области нашли живой пропавшую 17-летнюю девушку. О том, где находится Алина В., ничего не было известно с утра 17 июня.

Утром девушка ушла из дома и не вернулась. Она не выходила на связь с близкими. Алина нуждалась в медицинской помощи. Взволнованные родственники обратились к добровольцам.

Волонтеры прочесывали все близлежащие улицы и районы города.

Вечером поисковики сообщили, что Алину нашли живой. Где девушка была все это время, не сообщается.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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