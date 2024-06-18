В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В городе Волгодонске Ростовской области нашли живой пропавшую 17-летнюю девушку. О том, где находится Алина В., ничего не было известно с утра 17 июня.Утром девушка ушла из дома и не вернулась. Она не выходила на связь с близкими. Алина нуждалась в медицинской помощи. Взволнованные родственники обратились к добровольцам.Волонтеры прочесывали все близлежащие улицы и районы города.Вечером поисковики сообщили, что Алину нашли живой. Где девушка была все это время, не сообщается.