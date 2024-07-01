В Ростовской области нашли труп 40-летнего спортивного активиста
В Ростовской области нашли тело спортивного активиста. Как сообщил DonDay.ru, Роман Бутузов скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 29 июня.
Мужчина жил в Гуково вместе с семьей. Романа знал почти весь город. Горожанин вел активный образ жизни, любил мотоциклы, занимался спортом. Очень любил бег, участвовал в забегах и приобщал к пробежкам всех знакомых. Новость о внезапной смерти Романа стала настоящим шоком для всех, кто его знал.
— Роман был очень замечательным человеком, хорошим руководителем. Слов нет… Страшно, что жизнь так резко может оборваться, не хочется в это верить, — поделились знакомые Романа.
Предварительно, следов насилия на теле 40-летнего мужчины не обнаружено. Точная причина смерти станет известна позже. Не исключено, что к страшным последствиям привела травма, которую он недавно получил.
Похоронили мужчину 1 июля в родном городе. У него остались жена и дети.