В Ростовской области нашли «киношный» автомобиль из фильма «Санта Клаус»

Фото: Авито.

Автомобили в кино часто играют важную роль, становясь полноценными участниками сюжета. Особенно это заметно в новогодних фильмах, где машины помогают создать атмосферу праздника и перенести зрителей в определённую эпоху.В Ростовской области продается такой «киногерой на колёсах» — Ford Taurus второго поколения 1992 года. Этот автомобиль появлялся в семейных рождественских фильмах, включая «Санта Клауса» с Тимом Алленом.В 1990‑е годы Ford Taurus был символом американских дорог. Его узнаваемый дизайн с округлыми линиями и уютной эстетикой идеально подходил для праздничных киносцен, создавая новогоднее настроение.Найденный автомобиль сохранил дух той эпохи. У него трёхлитровый двигатель и автоматическая коробка передач. В машине установлено ГБО, изменения официально внесены в ПТС. Салон выглядит ухоженно, несмотря на пробег 361 200 км.Конечно, время оставило след: на кузове есть эксплуатационные нюансы, а задняя подвеска требует вложений. Но эти особенности не умаляют ценности автомобиля, а делают его ещё более аутентичным.Сегодня этот Ford Taurus продаётся за 320 тысяч рублей. На вторичном рынке это редкость. Это не просто машина, а кусочек киноистории, который можно добавить в личную коллекцию или использовать в новых праздничных съёмках.