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В Ростовской области намерены штрафовать за нарушение особого режима реагирования

В Ростовской области намерены штрафовать за нарушение особого режима реагирования
В Ростовской области планируют ввести штрафы за нарушение мер среднего уровня реагирования. Он действует в регионе с октября 2022-го. Законопроект на рассмотрение депутатам донского парламента внес губернатор Василий Голубев.

Проект предполагает штрафы для физических лиц до 5 тысяч рублей, должностных — до 40 тысяч рублей, а юридических — до 400 тысяч. Протоколы поручат выписывать сотрудникам регионального правительства.

Напомним, что средний уровень реагирования позволяет властям при необходимости отселить жителей в безопасные районы, ограничить движение транспорта, а также ввести особый режим въезда и выезда из субъекта.
Фото: Ростов.Ру
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