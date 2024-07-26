В Ростове за неправильное содержание енотов оштрафовали частный зоопарк

Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону за неправильное содержание животных оштрафовали частный зоопарк. Об этом пишет издание DonDay.Во время проверки зоосада выяснилось, что в вольерах у енотов отсутствуют домики. Беззащитные млекопитающие находились под пристальным наблюдением посетителей без возможности укрыться.Вместе с этим в зоопарке не оборудовали санитарный блок. Вдобавок там не было плана профилактических мероприятий.Владельца зоосада оштрафовали по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Она предполагает взыскание до 80 тысяч рублей.