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В Ростове за неправильное содержание енотов оштрафовали частный зоопарк

В Ростове за неправильное содержание енотов оштрафовали частный зоопарк
В Ростове-на-Дону за неправильное содержание животных оштрафовали частный зоопарк. Об этом пишет издание DonDay.

Во время проверки зоосада выяснилось, что в вольерах у енотов отсутствуют домики. Беззащитные млекопитающие находились под пристальным наблюдением посетителей без возможности укрыться.

Вместе с этим в зоопарке не оборудовали санитарный блок. Вдобавок там не было плана профилактических мероприятий.

Владельца зоосада оштрафовали по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Она предполагает взыскание до 80 тысяч рублей.
Фото для иллюстрации
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