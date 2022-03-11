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В Ростовской области началась блокировка приложения Instagram

В Ростовской области началась блокировка приложения Instagram
В Донском регионе вслед за другими регионами началась блокировка Instagram. Пользователи жалуются, что уже не могут обновить ленту, поставить лайк или оставить комментарий.

Первыми с проблемой столкнулись жители дальнего востока, ведь 14 марта у них началось раньше. Теперь популярное приложение просто не работает. Невозможно произвести никакие действия.

Напомним, Meta (Facebook и Instagram) разрешила призывы к убийству русских на своих платформах, поддерживающих спецоперацию.




Фото: instagram-fan.ru
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