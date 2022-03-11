В Ростовской области началась блокировка приложения Instagram

Фото: instagram-fan.ru

В Донском регионе вслед за другими регионами началась блокировка Instagram. Пользователи жалуются, что уже не могут обновить ленту, поставить лайк или оставить комментарий.Первыми с проблемой столкнулись жители дальнего востока, ведь 14 марта у них началось раньше. Теперь популярное приложение просто не работает. Невозможно произвести никакие действия.Напомним, Meta (Facebook и Instagram) разрешила призывы к убийству русских на своих платформах, поддерживающих спецоперацию.