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Губернатор Ростовской области отказался от аккаунта Instagram

Губернатор Ростовской области отказался от аккаунта Instagram
Губернатор Ростовской области перестал размещать публикации на своей странице в Instagram. Днем 10 марта Василий Голубев добавил, судя по всему, последний пост - со ссылкой на аккаунт в ВК. Очевидно, информацию о своей работе он теперь будет публиковать там.

Ранее появилась информация о том, что доступ в Instagram могут ограничить. Многие звезды, имеющие сотни тысяч, а некоторые и миллионы подписчиков, также покинули популярную социальную сеть. Они размещали ссылки на другие соцсети, приглашая своих поклонников перейти на другую платформу.

Аналогичную ситуацию наблюдают сейчас и на странице главы донского региона. В Instagram у Василия Голубева насчитывалось более 150 тысяч подписчиков. Во «Вконтакте» же их количество насчитывает пока всего несколько тысяч.
Фото: gipoteza.org.
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