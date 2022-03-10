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Полина Диброва попрощалась с Instagram

Полина Диброва попрощалась с Instagram

Ростовчанка Полина Диброва заявила, что уходит из Инстаграма и опубликовала прощальный пост. Она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и положительные эмоции.

- Прощай, любимый Инстаграм. Помню первую публикацию здесь и не думала что так скоро вынуждена буду сделать завершающую. Спасибо, друзья, за ваши эмоции и просто реакции. Я жила с вами практически девять лет, но теперь нужно начинать новую жизнь, - добавила Полина.

Также ростовчанка поделилась ссылками на другие соцсети, в которых ее можно найти.

Многие блогеры, знаменитости и даже чиновники стали заранее прощаться со своей аудиторией в Инстаграме после сообщения о возможном закрытии сети. Альтернативой Инстаграму сейчас становится ВК и телеграм.
Фото: инстаграм Полины Дибровой
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