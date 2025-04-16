Жителя Азова осудили на восемь лет за убийство отчима

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В Ростовской области суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего отчима. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.Трагический инцидент произошел в конце декабря прошлого года в селе Кулешовка, расположенном в Азовском районе. Согласно материалам следствия, 33-летний мужчина прибыл в дом к своему отчиму. В ходе их общения возникла словесная перепалка, которая переросла в ожесточенный конфликт. В состоянии аффекта злоумышленник взял нож и нанес им несколько ударов своему отчиму, что привело к его смерти на месте. Потерпевший, 65-летний мужчина, скончался от полученных ранений.Осознав тяжесть содеянного, 33-летний житель Азова предпринял попытку замести следы преступления, переместив тело отчима за пределы дома.Как заявили в прокуратуре Ростовской области, в отношении азовчанина было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В СУ СК Ростовской области подчеркнули, что по решению суда обвиняемому было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.