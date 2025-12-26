Азовское море не замерзнет: стартовала ледокольная кампания для бесперебойной работы портов

Фото: Donday

В портах Азовского моря, включая Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону, начался важный этап – период ледокольных проводок судов. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Росморпорт». Начиная с 25 декабря, мощные ледоколы приступают к работе, чтобы гарантировать безопасное судоходство в условиях замерзающих акваторий.Для поддержания навигации в Азовском море будут задействованы шесть ледоколов: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов». В случае необходимости, часть флота будет оперативно переброшена на помощь портам «Кавказ» и «Темрюк» для обеспечения стабильной работы и там.Ледокольная проводка – это не просто пробивание льда. Это целая операция, где ледокол, используя свою мощь и специальное оборудование, прокладывает канал во льду, по которому безопасно следуют обычные суда. Ледоколы формируют караваны, руководят их движением, а если какое-то судно застрянет во льдах, помогают ему освободиться. Капитаны ледоколов несут ответственность за весь караван, они координируют действия по радиосвязи, следят за безопасной дистанцией и скоростью. В случае необходимости ледокол подходит к застрявшему судну и разбивает лед вокруг него, освобождая из ледового плена.