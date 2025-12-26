В Ростове-на-Дону зарегистрирован новый случай заболевания ботулизмом

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону вновь зафиксирован случай ботулизма, вызванного употреблением некачественной вяленой рыбы, приобретенной в магазине. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, пострадавший купил опасный продукт в магазине «Станция напитков», расположенном на улице Фурмановской.После обращения пациента в медицинское учреждение была проведена экстренная проверка магазина, выявившая целый ряд серьезных нарушений. Среди них: отсутствие документов на вяленую рыбу, несоблюдение температурного режима хранения, а также отсутствие у продавца необходимой медицинской книжки.-По факту реализации рыбы вяленой без маркировки составлен протокол об административном правонарушении, на продукцию общим весом 12 килограммов наложен арест, материалы направлены в судебные органы, - сообщили в Роспотребнадзоре.Ботулизм – крайне опасное заболевание, поражающее нервную систему и приводящее к тяжелым последствиям, вплоть до паралича дыхания и летального исхода. Основной путь заражения – употребление в пищу зараженных продуктов, чаще всего домашних консервов. Однако, как показывает практика, опасность может подстерегать и в магазинах.К сожалению, это не первый случай заболевания ботулизмом в Ростовской области в текущем году, связанный с употреблением вяленой рыбы. В мае 2025 года уже был зарегистрирован смертельный случай. Этот факт вызывает серьезную обеспокоенность, ставит под сомнение эффективность контроля за качеством продуктов питания и требует повышенной бдительности от покупателей.Роспотребнадзор призывает жителей Ростова-на-Дону быть внимательными при покупке вяленой рыбы и других потенциально опасных продуктов, обращать внимание на наличие маркировки, сроки годности и условия хранения. При малейших сомнениях в качестве продукта, от его употребления следует отказаться.