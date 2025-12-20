- Если животное подходит к дереву, это еще не значит, что оно с ним что-то собирается сделать. Кот может просто подойти понюхать и отойти от елки. Если мы не будем как-то акцентировать внимание, как-то отгонять его, то он и не будет к ней подходить. Потому что запрет порождает еще больший интерес. Как только любопытство будет удовлетворено, котик понюхает дерево и не будет особо суетиться, - сообщает специалист.

- Мы также не используем дождик и мишуру. Котик может начать играться с ними, жевать. А это пластик, он не переваривается. Это может привести к печальным последствиям, - говорит Юлия.

Фото: Нейросеть

Ростовчанам рассказали, как защитить новогоднюю елку от кота. Эффективными способами поделилась специалист по кошачьему поведению Юлия Погодина.Главный символ торжественного зимнего события способен привлечь внимание не только людей, но и котов. Шуршание игольчатых веточек и покачивание елочных игрушек оказываются осязаемы для слуха животного. Безусловно, усатика привлечет появившийся новый запах хвои на его территории. Также может возникнуть желание взобраться на дерево, так как на высоте эти четвероногие чувствуют себя в безопасности.Для того чтобы избежать неожиданного падения елки, ее необходимо надежно закрепить. Также Юлия не советует использовать для украшения елочной красавицы стеклянные игрушки. Они могут легко разбиться, а их осколки - повредить лапки усатика. Безопасная альтернатива - бумажные игрушки.