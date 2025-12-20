Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 39-летний мужчина погиб в пожаре из-за тлеющего окурка

В Ростовской области 39-летний мужчина погиб в пожаре из-за тлеющего окурка
В Ростовской области 39-летний мужчина погиб в пожаре из-за тлеющего окурка. Возгорание произошло 19 декабря в городе Гуково.

Пламя охватило квартиру на пятом этаже в многоэтажном доме на улице Костюшкина. Густой дым из окна заметили прохожие. Они тут же вызвали спасателей. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 25 квадратов помещения.

- К тушению возгорания были привлечены шесть огнеборцев и три спецмашины, - сообщили в региональном ГУ МЧС.


К сожалению, во время ликвидации пожара специалисты обнаружили в квартире тело 39-летнего мужчины.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.