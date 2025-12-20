В Ростовской области 39-летний мужчина погиб в пожаре из-за тлеющего окурка
В Ростовской области 39-летний мужчина погиб в пожаре из-за тлеющего окурка. Возгорание произошло 19 декабря в городе Гуково.
Пламя охватило квартиру на пятом этаже в многоэтажном доме на улице Костюшкина. Густой дым из окна заметили прохожие. Они тут же вызвали спасателей. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 25 квадратов помещения.
К сожалению, во время ликвидации пожара специалисты обнаружили в квартире тело 39-летнего мужчины.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.