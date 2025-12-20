Улицы Ростова утром 20 декабря накрыл густой туман
Улицы Ростова накрыл густой туман. Кадрами поделились горожане утром 20 декабря.
На снимках видно, как многоэтажные дома скрылись под серым покрывалом.
По данным синоптиков, в Ростовской области действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Это природное явление прогнозируется в некоторых районах региона до утра 22 декабря.
Вдобавок метеорологи сообщают о гололедно-изморозевых отложениях. Гололедица на дорогах наблюдается в течение утра 20 декабря.
Автовладельцам настоятельно рекомендуется быть аккуратными на проезжей части. Важно соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта.