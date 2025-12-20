Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На выходных ГИБДД Ростовской области перешла на усиленный режим работы

На выходных ГИБДД Ростовской области перешла на усиленный режим работы
На выходных ГИБДД Ростовской области перешла на усиленный вариант несения службы. Из-за этого количество патрулей на дорогах увеличится 20 и 21 декабря.

Меры связаны с активными выходными в преддверии новогодних праздников. Особый контроль поможет минимизировать риски аварий и обеспечить безопасность на дорогах донского региона.

В первую очередь, правоохранители будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима, перевозку пассажиров, а также состояние водителей.

Водителям рекомендуют быть аккуратными и соблюдать ПДД.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.