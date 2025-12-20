На выходных ГИБДД Ростовской области перешла на усиленный режим работы

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На выходных ГИБДД Ростовской области перешла на усиленный вариант несения службы. Из-за этого количество патрулей на дорогах увеличится 20 и 21 декабря.Меры связаны с активными выходными в преддверии новогодних праздников. Особый контроль поможет минимизировать риски аварий и обеспечить безопасность на дорогах донского региона.В первую очередь, правоохранители будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима, перевозку пассажиров, а также состояние водителей.Водителям рекомендуют быть аккуратными и соблюдать ПДД.