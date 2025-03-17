Пять земельных участков ООО «Брисив» в Ростовской области продают на аукционе

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Недвижимость ООО «Брисив» выставили на аукцион. Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.С молотка пытаются продать имущество, расположенное в Верхнедонском районе Ростовской области. Речь идет о пяти земельных участках и шести зданиях в хуторе Ароматный.Стоимость лота составила 1,9 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 17 марта по 21 апреля.ООО «Брисив» было зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. Компания более шести лет занималась оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Весной 2021 года ее признали банкротом.