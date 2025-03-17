Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пять земельных участков ООО «Брисив» в Ростовской области продают на аукционе

Пять земельных участков ООО «Брисив» в Ростовской области продают на аукционе
Недвижимость ООО «Брисив» выставили на аукцион. Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

С молотка пытаются продать имущество, расположенное в Верхнедонском районе Ростовской области. Речь идет о пяти земельных участках и шести зданиях в хуторе Ароматный.

Стоимость лота составила 1,9 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 17 марта по 21 апреля.

ООО «Брисив» было зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. Компания более шести лет занималась оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Весной 2021 года ее признали банкротом.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.