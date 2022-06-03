Для строительства Западной хорды в Ростове изымут более 50 гектаров земли

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове для строительства Западной хорды могут изъять более 50 гектаров земли. Соответствующее постановление правительства рассмотрят 6 июня.Будущая дорога пройдет через сотни земельных участков. Некоторые из них выкупят полностью, некоторые - частично. Почти все они принадлежат частным лицам. Общая площадь участков, которые станут дорогой, составляет более 500 тысяч квадратных метров (50 гектаров). Очевидно, у владельцев выкупят землю, но процесс этот будет длительным - ведь многие наверняка не захотят отдавать участки. Судебные заседания затянут строительство хорды.В документах указано, что общая длина трассы составит порядка 12 километров. В населенных пунктах разрешенная скорость движения составит 90 километров в час, а за их пределами — 120 километров в час.Строительство новой магистрали запланировано до 2025 года. Там будут четыре полосы, каждая из которых в ширину составит 7,5 метра, разделительная полоса — в пять метров и обочина — 4,5 метра. Кроме того, в проект хорды входит путепровод через реку Мертвый Донец.Ответственность за документацию и ход строительства Западной хорды несет минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев.