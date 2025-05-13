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В Ростовской области на реконструкцию донского магистрального канала выделят 1,1 млрд рублей

В Ростовской области на реконструкцию донского магистрального канала выделят 1,1 млрд рублей
В Ростовской области планируют реконструировать донской магистральный канал. На этот проект выделят 1,1 миллиарда рублей. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок 12 мая.

Канал обновляется поэтапно с 2006 года. Основное русло расширяют, а также строят новые и ремонтируют старые гидротехнические сооружения. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж, земляные и гидромеханизированные работы. Также нужно будет провести сухоройные работы и благоустроить территорию. Проект затронет Мартыновский и Волгодонский районы.

Оросительный канал длиной 195 километров соединяет Цимлянское и Веселовское водохранилища. Его построили с 1952 по 1958 годы. От главного канала отходят пять боковых рукавов, увеличивая площади орошаемых земель.

Чтобы участвовать в тендере, подрядчик должен подать документы до 28 мая. Победителя выберут 30 мая. С ним заключат контракт на 1,1 миллиарда рублей. Финансирование будет из федерального бюджета и бюджетных инвестиций.
Фото: Ростов.ру
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