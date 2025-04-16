Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области началось заполнение водой Донского магистрального канала

В Ростовской области началось заполнение водой Донского магистрального канала

В Ростовской области началось заполнение водой Донского магистрального канала, о чем сообщили на официальном сайте правительства региона.

Вода подается из Цимлянского водохранилища с начальной скоростью 10 кубических метров в секунду, планируется постепенное увеличение этого объема согласно утвержденному графику.

Заполнение Донского магистрального канала традиционно служит сигналом к старту поливного сезона. Однако из-за недостаточного количества осадков в осенне-зимний период почва не получила необходимого увлажнения.

Эта ситуация привела к тому, что аграрии обратились с запросом о преждевременном начале наполнения оросительной системы.

Донской магистральный канал представляет собой крупнейшее гидротехническое сооружение оросительного назначения в Ростовской области. Длина канала достигает 195 километров, а его предельная пропускная способность составляет 250 кубометров воды в секунду.

Канал используется для орошения сельскохозяйственных угодий, поддержания уровня воды в небольших реках, снижения уровня солености водоемов, обеспечения потребностей промышленности и развития рыбного хозяйства.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.