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В Ростовской области началось заполнение водой Донского магистрального канала, о чем сообщили на официальном сайте правительства региона.Вода подается из Цимлянского водохранилища с начальной скоростью 10 кубических метров в секунду, планируется постепенное увеличение этого объема согласно утвержденному графику.Заполнение Донского магистрального канала традиционно служит сигналом к старту поливного сезона. Однако из-за недостаточного количества осадков в осенне-зимний период почва не получила необходимого увлажнения.Эта ситуация привела к тому, что аграрии обратились с запросом о преждевременном начале наполнения оросительной системы.Донской магистральный канал представляет собой крупнейшее гидротехническое сооружение оросительного назначения в Ростовской области. Длина канала достигает 195 километров, а его предельная пропускная способность составляет 250 кубометров воды в секунду.Канал используется для орошения сельскохозяйственных угодий, поддержания уровня воды в небольших реках, снижения уровня солености водоемов, обеспечения потребностей промышленности и развития рыбного хозяйства.