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В Ростовской области на несколько дней перестанут ходить электрички

В Ростовской области на несколько дней перестанут ходить электрички
В Ростовской области на несколько дней перестанут ходить электрички из-за ремонта на железнодорожных путях. Информация об этом появилась на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.

С 22 по 24 октября не будет ездить вечерний пригородный поезд № 6667 Ростов – Лихая. С 23 по 25 также не выедут на маршрут электрички № 6164 Лихая – Ростов (отправление в 4:40), № 6155 Ростов – Лихая (отправление в 06:09), № 6156 Лихая – Ростов (отправление в 15:25).

Также у 18 пригородных поездов данного направления изменится расписание.
Фото: Ростов ру.
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