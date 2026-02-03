В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек
В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
По данным ПСО, добровольцы отыскали живыми 38 пропавших, погибшими обнаружили пять человек. Родственников нашли у пятерых пропавших. Кроме того, есть четыре заявки, которые пока не подтвердились, то есть заявитель не выходит на связь.
Личности шести человек установлены.
В ПСО сообщили, что продолжаются поиски десяти исчезнувших. Ориентировки распространяются, свидетельства проверяются.