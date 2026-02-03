Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек

В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек
В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

По данным ПСО, добровольцы отыскали живыми 38 пропавших, погибшими обнаружили пять человек. Родственников нашли у пятерых пропавших. Кроме того, есть четыре заявки, которые пока не подтвердились, то есть заявитель не выходит на связь.

Личности шести человек установлены.

В ПСО сообщили, что продолжаются поиски десяти исчезнувших. Ориентировки распространяются, свидетельства проверяются.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика