Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области за январь без вести пропали 68 человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".По данным ПСО, добровольцы отыскали живыми 38 пропавших, погибшими обнаружили пять человек. Родственников нашли у пятерых пропавших. Кроме того, есть четыре заявки, которые пока не подтвердились, то есть заявитель не выходит на связь.Личности шести человек установлены.В ПСО сообщили, что продолжаются поиски десяти исчезнувших. Ориентировки распространяются, свидетельства проверяются.