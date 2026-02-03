Новости
Жители Ростова жалуются на нерасчищенный от снега Ворошиловский проспект

Жители Ростова жалуются на нерасчищенный от снега Ворошиловский проспект. Кадры заснеженной улицы сняли утром 3 февраля.

На дороге образовались бугры и неровности. Днем ранее при метели там застряли десятки транспортных средств. Люди недоумевают, почему утром дорожная обстановка особо не изменилась. Снег по-прежнему затрудняет движение, из-за чего авто едет с минимальной скоростью.

Проблемы с движением наблюдаются и на других дорогах донской столицы. К настоящему времени в Ростов скован в девятибалльных пробках. Красным цветом помечены следующие улицы: Ворошиловский, Соколова, Нагибина, Ашхабадский, Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, Шеболдаева и др. Из-за заснеженных дорог заторы могут «рассосаться» не скоро.
